3 محاور لإتمام الصفقة "المُحتملة"..

يكثف مسؤولو نادي سانتوس، من محاولاتهم بشتى الطرق للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي.

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ويبذل سانتوس جهودًا على المستويات الإدارية والجماهيرية، من أجل عودة نيمار إلى بيته القديم، حيث أصبحت احتمالية قابلة للتحقق في المستقبل القريب، مع طموحات اللاعب في استعادة مستواه المعهود.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لشبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن نادي سانتوس يدرس إمكانية استعارة نيمار من الهلال السعودي لمدة 6 أشهر، كي يستعيد لياقته البدنية "في منزله" ويستفيد النادي من إمكانياته المميزة في تلك الفترة.

وأنتج نادي سانتوس مقطع فيديو ناطق بصوت الأسطورة الراحل بيليه، (مصمم بالذكاء الاصطناعي) ليشرح الأسباب التي دفعت نيمار لاختيار العودة إلى سانتوس، وقد أثار هذا الفيديو مشاعر والد نيمار بشكل كبير.

هذا المقطع، جعل فريق نيمار يدرك أن النجم البرازيلي سيحظى بالحب والدعم الذي يستحقه في سانتوس، فيما يعمل النادي على جميع الجبهات لضمان أن يختار نيمار العودة إليهم.

ويعمل رئيس سانتوس ومستشاريه بشكل مكثف في الكواليس لضمان إتمام الصفقة، سواء على سبيل الإعارة أو بشكل دائم.

وعلى الصعيد الجماهيري، قدم مشجعو سانتوس دعمهم القوي لعودة النجم، حيث هتفوا "عد إلى المنزل يا نيمار" خلال مباراة افتتاح الموسم التي انتهت بفوز سانتوس (2-1) على ميراسول.

GOAL

يذكر أن نيمار تم رفع اسمه من قائمة الهلال في دوري روشن السعودي، وسيكون بإمكانه اللعب فقط في دوري أبطال آسيا، وقد صرح مدرب الهلال، جورج جيسوس، في مقابلة سابقة أن نيمار لم يتمكن من مواكبة زملائه في التدريبات.