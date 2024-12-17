الهلال دائمًا ما يفتخر ويتغنى ببيئته..

"بيئة نادي الهلال مختلفة".. بهذه الكلمات؛ وصف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، تعامل أساطير عملاق الرياض مع بعضهم البعض.

الهلال كتب العديد من "الأرقام التاريخية" على المستويين المحلي والقاري، بأقدام العديد من الأساطير؛ على رأسهم يوسف الثنيان وسامي الجابر وياسر القحطاني.

وفي هذ السياق.. حرص الصويلحي على نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، يجمع بين الثنيان والجابر والقحطاني، خلال إحدى الحفلات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وظهر الجابر في الفيديو، وهو يمازح الثنيان؛ قائلًا: "نحن بحاجة الى خلايا جذعية جديدة؛ للاستمتاع بفنه".

ومن ناحيته.. تغنى القحطاني بطريقته الخاصة، بالأسطورة سامي الجابر، وذلك خلال تقديمه في الحفل؛ مبرزًا إنجازاته مع منتخب السعودية، في بطولة كأس العالم.

وعلق حمد الصويلحي على كل ذلك؛ بالقول: "في الهلال.. بيئة مختلفة وثقافة خاصة في احترام الأجيال المتعاقبة".