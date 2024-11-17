مهمة الهلال صعبة .. رئيسة بالميراس تقسو على نيمار: لسنا مركزًا طبيًا!

مصير البرازيلي غير واضح مع ملاحقة الإصابات له!

يبدو أن الهلال السعودي إن أراد التخلص من لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور خلال أسواق الانتقالات المقبلة لن تكون مهمته سهلة على الإطلاق، رغم اسم اللاعب.

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البرازيلي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم خلال يناير المقبل بعدما كان قد انضم له في صيف 2023 إلا أن الإصابات تلاحقه واحدة تلو الأخرى؛ فبعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة عقب أول خمس مباريات بالقميص الأزرق والتي غاب على إثرها عام كامل عن الملاعب، أصيب خلال مشاركته في المباراة الثانية عقب العودة، لكن هذه المرة في العضلة الخلفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال الفترة الماضية، نفى نادي سانتوس البرازيلي دخوله في أي مفاوضات رسمية مع نيمار لعودته لفريق طفولته، مشددًا بشكل رسمي على أنه حتى وإن أتى يومًا ليعود، فهذا لن يكون في الشتاء المقبل.

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والآن جاء دور نادٍ ثاني في البرازيلي لرفضه بشكل قاطع، إذ أن ليلي بيريرا؛ رئيسة بالميراس، نفى عزمها التعاقد مع لاعب الهلال.

ليلى قالت خلال حوارها مع موقع "Universo Online": "نيمار لاعب رائع، لكنه سيذهب لسانتوس، لا أعلم، اسالوا سانتوس، لكن بالنسبة لبالميراس فإنه لن ينضم لنا".

وأضافت بحزم: "بالميراس ليس مركزًا طبيًا، أريد التعاقد مع لاعب جاهز للعب فورًا، يمكنه اللعب من الغد، إن أراد المدرب ذلك، لن أقبل بالتعاقد مع لاعب غير جاهز للعب على الفور!".

يذكر أن عدم ثقة الهلال في جاهزية نيمار بالموسم الجاري دفعته لرفع اسمه من القائمة المحلية في بداية الموسم الجاري واقتصار مهمة الاستعانة به على دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي شارك بها بالفعل لمدة 42 دقيقة فقط خلال مباراتين قبل أن يصاب في العضلة الخلفية.