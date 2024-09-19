"أخطأ لجهله باللغة العربية" .. شقيق رينان لودي يشارك جمهور الهلال السخرية منه

ماذا فعل شقيق لودي؟!..

صدق أو لا تصدق.. شارك جين لوكاس، شقيق النجم البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر نادي الهلال السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، "السخرية" من اللاعب.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

لودي يتعرض لانتقادات عنيفة من جمهور الهلال، منذ الانضمام إلى الفريق الأول في يناير 2024، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، مع مطالبات مستمرة بـ"رحيله".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جين لوكاس قام بنشر مجموعة من اللقطات المصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ تظهر شقيقه بـ"الزي السعودي"، وهو يحتفل مع نجوم الزعيم الهلالي، باليوم الوطني.

GOAL

لكن في إحدى هذه اللقطات المصورة، المنقولة من حساب جماهيري هلالي؛ ظهر تعليق "لقينا شغلة للودي غير الظهير"؛ في سخرية من سوء مستوى اللاعب، داخل المستطيل الأخضر، وإشارة إلى عمله كـ"ضارب على الدف"، في الاحتفالات.

Instagram

ويبدو أن جهل جين لوكاس بـ"اللغة العربية"، جعله ينشر هذه اللقطة، التي تحتوي على تعليق ساخر ضد شقيقه؛ حيث ركز على الفيديو فقط، دون محاولة معرفة معنى الكلمات.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، سجل لودي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم "المحلية"، حتى شهر يناير من عام 2025؛ وذلك بعد تأخر عودة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، من الإصابة.