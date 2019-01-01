ماريوس سوموديكا : رازفان لوسيسكو سيقود الهلال ريال مدريد آسيا

نحن هنا نتحدث عن ريال مدريد الآسيوي، لكن أوروبا تبقى أوروبا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب السعودي السابق على اقتراب مواطنه رازفان لوسيسكو من قيادة نادي الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.

وقرر لوسيسكو الرحيل عن نادي باوك اليوناني بدفع قيمة الشرط الجزائي، مع وجود تأكيد على اقترابه من قيادة الزعيم الهلالي خلال الموسم المقبل.

سوموديكا الذي قاد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي علق على هذه الصفقة قائلاً : "الهلال هو ريال مدريد آسيا وبالتأكيد لا يمكن التقليل من انتقال لوسيسكو إلى الدوري السعودي".

الصفقة أقرب أكثر من أي وقت مضي ⌛️



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وأضاف المدرب الروماني حديثه : "الهلال فريق كبير للغاية، نحن هنا نتحدث عن ريال مدريد الآسيوي، لكن أوروبا تبقى أوروبا".

وبالحدث عن تجربته قال : "لقد أمضيت موسمًا مميزًا هناك وأنهيت الموسم في المركز الخامس، وشعرت برغبة في الرحيل والعودة إلى أوروبا لذلك أبلغت المسؤولين بذلك".

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وأنهى المدرب الروماني تصريحاته : "الآن أنا المدير الفني الأجنبي الوحيد في الدوري التركي وهذا أمرًا مميزًا بالنسبة لي، حيث اتفقت على قيادة نادي غازي عنتاب التركي الموسم المقبل.