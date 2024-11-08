"حسم مصيره من كلاسيكو الاتحاد!" .. الهلال يعلن مدة غياب روبن نيفيش رسميًا بعد العملية الجراحية

نيفيش أحد أهم نجوم الهلال منذ الانضمام إليه في صيف 2023..

أعلن نادي الهلال السعودي، مدة غياب النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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نيفيش البالغ من العمر 27 سنة، خضع لعملية جراحية في فنلندا، صباح اليوم الجمعة؛ بعد إصابته في "الوتر الرضفي للركبة"، والتي تعرض لها خلال فوز الهلال على العين الإماراتي (5-4)، بملعب "هزاع بن زايد"، يوم 21 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. كشف الهلال في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، عن أن النجم البرتغالي لن يعود إلى الملاعب مجددًا، قبل شهر يناير من العام القادم "2025".

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وبالتالي.. تأكد غياب روبن نيفيش عن 5 مباريات رسمية للزعيم الهلالي - على الأقل -، ضد كل من الخليج والرائد والشباب في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وأمام السد والغرافة في الجولتين الخامسة والسادسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية.

ومن المتوقع أن يعود نيفيش، في كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

وتشهد المسابقات السعودية "فترتي توقف"، حتى شهر يناير من العام القادم - موعد عودة نيفيش -؛ الأولى تبدأ غدًا ولمدة أسبوعين بسبب "الأجندة الدولية"، والثانية من 8 ديسمبر وحتى مطلع 2025، لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج.