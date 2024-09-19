فيديو | بـ"الزي السعودي" .. محترف الهلال يستغل تجهيزات اليوم الوطني لإقامة حفل زواج جديد!

الاحتفالات مستمرة في الهلال منذ الموسم الماضي..

استغل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بالهلال السعودي، تجهيزات النادي لـ"العيد الوطني"، مساء اليوم الخميس؛ من أجل إقامة حفل زواجه، للمرة الثانية.

الهلال بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بشكل أكثر من رائع؛ حيث توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مع تحقيق العلامة الكاملة في دوري روشن للمحترفين، بعد مرور 3 جولات، بالإضافة إلى الانتصار في مباراته الأولى ببطولة النخبة الآسيوية.

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم؛ يظهر إقامة البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم الهلالي "حفل زواج ثان" مع ديبورا لورينكو.

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نيفيش تزوج من ديبورا - أم أطفاله الثلاثة -، في شهر يوليو من عام 2024، عقب نهاية مشواره مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا.

وبعد شهرين من هذا الزواج.. أقام النجم البرتغالي "حفلًا جديدًا"؛ وهذه المرة بالتقاليد والزي السعودي، حيث كان محاطًا بزملائه في نادي الهلال، وسط أجواء رومانسية مع زوجته.

جدير بالذكر أن نيفيش البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وبعقد لمدة 3 سنوات.