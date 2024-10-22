"لم يستطع إكمال قمة العين!" .. الكشف عن طبيعة إصابة روبن نيفيش بعد قلق جماهير الهلال

اللاعب يقدم مستويات مبهرة منذ الانضمام إلى الهلال..

خضع البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لـ"فحوصات طبية" خلال الساعات القليلة الماضية؛ وسط قلق الجماهير بعد إصابته أمام العين الإماراتي.

نيفيش تعرض للإصابة، في القمة التي انتهت بفوز الهلال على مستضيفه العين (5-4)، مساء أمس الإثنين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم البرتغالي البالغ من العمر 27 سنة، عن إصابته بـ"كدمة" في الركبة.

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الصحيفة أكدت أن الإصابة ليست قوية؛ لكن.. الجهاز الطبي للزعيم الهلالي، فضل إخراجه من أرضية الملعب في آخر 20 دقيقة من مواجهة العين؛ حفاظًا عليه.

وأعلنت الصحيفة أن روبن نيفيش، سيخضع لمزيد من الفحوصات في نادي الهلال، خلال الساعات القادمة؛ للتأكد من سلامته تمامًا من أي شيء خطير.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة قوية أمام التعاون، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.