"يدفع ثمن كلاسيكو الاتحاد!" .. الهلال يعلن تواجد محترفه في العيادة

الهلال يخسر واحد من أهم نجومه..

يبدو أن أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لا يزال يدفع ثمن كلاسيكو المملكة الأخير، أمام عملاق جدة الاتحاد.

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الهلال فاز على الاتحاد (3-1)، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وشهدت هذه المباراة.. مشاركة متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، مع الفريق الهلالي؛ على الرغم من أنه لم يكن جاهزًا 100%، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة.

هذه الإصابة تعرض لها نيفيش، في مواجهة الهلال والريان القطري، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، والتي سبقت الكلاسيكو.

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وفي هذا السياق.. أعلن نادي الهلال في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، تواجد متوسط الميدان البرتغالي المتألق، في عيادة النادي؛ للشفاء من الإصابة التي يُعاني منها.

وكشف الهلال في بيانه، عن خضوع روبن نيفيش لـ"برنامج علاجي"، إلى جانب أداء تدريبات لياقية وبدنية، في صالة الألعاب الرياضية، مساء اليوم.

وكان نيفيش قد غاب عن مباراة الهلال والبكيرية، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، والتي انتهت بفوز الزعيم (1-0).

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الخلود، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.