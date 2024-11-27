يخطب ود الزعيم؟ .. تفاعل نجم ميلان مع لفتة جمهور الهلال يثير التساؤلات!

هل يُلمح نجم ميلان لشيء؟

أثار أحد نجوم ميلان الإيطالي التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تفاعله مع لافتة لجماهير نادي الهلال خلال إحدى المباريات.

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وقام النجم البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان، بالتفاعل مع صورة لتيفو لجماهير الهلال، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إنستجرام"، بوضع علامة الإعجاب.

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ونشر حساب الهلال صورة التيفو اليوم الخميس، بعد تعادل الهلال أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا، وكان عنوانه: "معًا".

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وتداولت الجماهير الهلالية إعجاب لياو بصورة التيفو، وسط تساؤلات حول سبب هذا التفاعل خلال الوقت الحالي، قبل شهر تقريبًا من انطلاق فترة الانتقالات الشتوية 2025.

يُذكر أن رافائيل لياو ارتبط اسمه بنادي الهلال خلال الصيف الماضي، ولكن اللاعب فضّل البقاء في أوروبا خلال المرحلة الحالية، ولكن الإعجاب جعل الجميع يتساءل هل تراجع النجم البرتغالي عن قراره؟