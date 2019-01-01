كيف سيلعب الهلال تحت قيادة رازفان لوتشيسكو في الموسم الجديد

نادي الهلال السعودي كان قد أعلن تعاقده مع الروماني رازفان لوشيسكو، في شهر يونيو الماضي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

تنتظر جماهير نادي الهلال السعودي الظهور الرسمي الأول لفريقها تحت قيادة المدير الفني الروماني الجديد رازفان لوتشيسكو والذي تعاقدت معه الإدارة برئاسة فهد بن نافل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الهلال السعودي كان قد أعلن، تعاقده مع الروماني رازفان لوشيسكو، في شهر يونيو الماضي، ليعود الزعيم إلى المدرسة الرومانية التي حقق معها العديد من الألقاب والإنجازات أبرزها فترة صائد البطولات إيلي بلاتشي والمخضرم أولاريو كوزمين.

ويأمل جماهير ومسؤولي نادي الموج الأزرق أن يسير رازفان على نفس درب المدربين الرومانيين الذين تتذكرهم الجماهير حتى يومنا هذا، وبالتأكيد هو ما يطمح إليه الوافد الجديد، وهو ما ظهر في تصريحاته حيث أكد أن طموحه هو قيادة الفريق لتحقيق دوري أبطال آسيا، اللقب الحلم لجميع منتسبي الهلال.

الهلال يبدأ الموسم الجديد بمواجه نارية في دوري أبطال آسيا، حيث يحل ضيفاً على الأهلي، يوم الثلاثاء السادس من شهر أغسطس الجاري، على ملعب “الجوهرة المشعة”، في ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

المدرب الروماني حضر بالطاقم المعاون، الإيطاليين دييجو لونجو وكريستيانو باتشي مساعدين للمدرب، و ماتيو سابتافورا مدرب لياقة، ومن اليونان جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية، وجيانيس ثومايديس محلل تقني.

والسؤال الذي يُحير المشجع الهلالي الآن.. كيف سيكون شكل الفريق مع مدرب باوك اليوناني السابق؟

دعونا نتكلم بشكل فني فالمدرب الروماني يلعب بطريقة 4-2-3-1 وهي الطريقة المفضلة له بالتحديد في وقت تدريبه لنادي باوك اليوناني والتي حقق من خلالها العديد من الألقاب أخرها لقب الدوري اليوناني الموسم الماضي.

وبإلقاء الضوء على قائمة وأجانب الهلال في دوري أبطال آسيا والتي أختارها المدرب الروماني، فتتضح لنا بشكل كبي طريقة لعب المدرب في الموسم المُقبل.

واتضحت ملامح القوة الهجومية لفريق الهلال والتي ستواجه الأهلي، من خلال التدريبات الجماعية الأخيرة لفريق “الزعيم”، حيث يتجه للدفع بالبيروفي كاريلو في الجبهة اليمني، وسالم الدوسري في اليسرى، مع سبيستيان جيوفينكو في الوسط، بافتيمبي جوميس كرأس حربة.

التشكيل المتوقع

ومن المنتظر أن يكون شكل وتشكيل الهلال في أغلب المباريات للموسم الجديد 2019\2020 كما يلي :

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف

خط الدفاع : جانغ هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني – محمد البريك

خط الوسط : عبدالله عطيف – محمد كنو

خط الوسط الهجومي : اندريه كاريلو – سبيستيان جيوفينكو – سالم الدوسري

الهجوم : بافتيمبي جوميس

وبمتابعة بعض المباريات للمدير الفني الروماني، نجد أن طريقة اللعب قد تتغير في بعض الاحيان التي يرغب فيها المدرب زيادة الحصيلة الهجومية لتتحول إلى لطريقة 4-3-3، من أجل الضغط على المنافسين.

وقد تشهد هذه الطريقة تغير الأدوار للاعبين في الخط الأمامي، وفي هذه الحالة قد يتم الدفع باللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في حال بقاءه مع الفريق، أو زميله هتان باهبري في الخط الأمامي على حساب أحد لاعبي الوسط سواء عبدالله عطيف أو محمد كنو من أجل الضغط على دفاعات المنافسين.

ولا يفضل المدير الفني تغيير طريقة اللعب كثيرًا فلن تجده، يلعب سوى بالطرق التي تم ذكرها، وهو ما أعتمد عليه رازفان بشكل واضح خلال مسيرته التدريبية.