"نستطيع الفوز على الهلال" .. مدرب الخليج يتوعد الزعيم قبل مواجهة دوري روشن

دونيس يكشف عن طريقته للتفوق على الهلال

توعد اليوناني جيورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج، نادي الهلال قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في دوري روشن السعودي.

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ويستضيف الخليج نظيره الهلال مساء يوم السبت، بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري المحلي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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وقال دونيس خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أرى أن أي فريق يستطيع تحقيق الفوز بأي مباراة، ونحن نتحدث عن كرة القدم وليست كرة السلة".

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وأضاف: "يجب علينا أن نؤمن بأننا قادرون على تحقيق الانتصار، وليس ضروريًا أن يكون الفريق الأفضل هو من يفوز باللقاء ويحقق النقاط".

واختتم المدرب اليوناني حديثه قائلًا: "يجب أن نظهر بشكل منظم وذكي في المباراة، ونتفوق عليهم، وندرك جيدًا أن الهلال يمتلك مستوى كبير من الجودة، ولذلك يجب أن نتحكم في اللقاء لتحقيق الفوز".