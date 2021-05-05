الهلال والشباب يرفضان دوري الرديف

وضع نادي الهلال السعودي نفسه على رأس الأندية المعارضة لمقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة دوري الرديف، إذ يعتزم تقديم مقترح آخر خلال الأيام المقبلة.

بالأسبوع الماضي، اجتمع اتحاد كرة القدم برئاسة ياسر المسحل مع ممثلي أندية دوري المحترفين، لعرض مقترح دوري الرديف عليهم، لكن وفقًا للتقارير رفض ناديي الهلال والشباب المقترح.

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ووفقًا لعدد صحيفة "الرياضية" الصادر اليوم الأربعاء، فإن رفض إدارة الزعيم يأتي لطلبها تنظيم دوري تحت الـ21 عامًا، من أجل منح فرصة أكبر للاعبين الصاعدين من فئة درجة الشباب تحت 19 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الأزرق يرون أن تنظيم دوري الرديف لجميع اللاعبين لن يحل معضلة فقدان الكثير من المواهب بعد سن الـ19، ممن لا يجدون فرصة للمشاركة مع الفريق الأول، حيث ستكون الفرصة أكبر للاعبين الاحتياطيين من الفريق الأول للمشاركة في دوري الرديف.

"الرياضية" أوضحت كذلك أن إدارة فهد بن نافل سترفع مقترحها لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظر الاتحاد الرد النهائي من الأندية ومقترحاتها.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرغب في تنظيم دوري رديف تحت 21 عامًا، أو أن يكون البديل هو زيادة عام على كل الفئات العمرية لمسابقات الفئات السنية.