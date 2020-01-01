القصة الكاملة .. لماذا أقصي الهلال من دوري أبطال آسيا 2020؟

في هذا التقرير نستعرض سويًا كل ما يخص قضية استبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وكيف أثر فيروس كورونا على البعثة وهل تُحل الأزمة؟

صُدم جميع متابعي بطولة دوري أبطال آسيا بقرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من المنافسات رغم الظروف القهرية التي مرّ بها الموج الأزرق في الآونة الأخيرة.

دور المجموعات والأدوار المتبقية للغرب تقرر أن تقام على الأراضي القطرية خلال شهر أكتوبر الحالي بعد توقف البطولة طوال الأشهر الماضية على خلفية تعليق الحياة في العالم كله بسبب فيروس كورونا.

ويحمل الهلال لقب دوري أبطال آسيا عن الموسم الماضي، بعدما ظفر به على حساب أوراوا ريدز الياباني، وكان أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب هذه النسخة في ظل الحالة الاستثنائية التي تعيشها كتيبة رازفان لوشيسكو.

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في النهاية، أنهى الاتحاد الآسيوي على حلم المحافظة على الدرع القاري الغالي في خزائن زعيم الكرة السعودية، والسبب هو فيروس كورونا، وبطريقة رأى قطاع كبير من الجماهير بأنها "ظالمة" إلى حد كبير.

في هذا التقرير من جول سنستعرض سويًا أسباب استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا وما هو رد فعل النادي على القرار؟

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لماذا أُقصي الهلال من دوري أبطال آسيا 2020؟

ضرب فيروس كورونا معسكر الهلال منذ وصولهم إلى العاصمة القطرية الدوحة، ووصل عدد اللاعبين المصابين إلى ما تخطى 16 لاعبًا.

رفض الاتحاد الآسيوي السماح للهلال باستبدال اللاعبين المصابين بآخرين، وفقط منحهم الفرصة لاستقدام حراس مرمى من فرق الشباب، ورفض المطالبات المتكررة بتأجيل المباريات.

اضطر الموج الأزرق إلى طلب محمد الشلهوب للعودة من اعتزاله كونه أحد المقيدين في القائمة الآسيوية، وذلك من أجل أن يتواجد بدلًا عن المصابين ويوفر بعض الحلول للمدرب لوشيسكو.

عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا من اللاعبين أخذ في الزيادة ليصل إلى أكثر من 16 لاعبًا قبل مباراة شباب الأهلي، ويكون إجمالي المصابين في معسكر الهلال ككل أكثر من 30 حالة.

مع تزايد عدد المصابين من اللاعبين، وخوف الإدارة على الثلاثي المتعافي "سلمان الفرج والعابد والواكد" من العودة رغم تأكد سلامتها، عانى الهلال من نقص لا يصدق في عدد اللاعبين في آخر مباريات المجموعات أمام شباب الأهلي.

تشكيلة الهلال أمام شباب الأهلي شملت 9 لاعبين و3 حراس مرمى، أي أن الفريق لم يكمل النصاب القانوني (13 لاعبًا) وهُنا تدخل الاتحاد الآسيوي واعتبر الهلال منسحبًا وألغى كل نتائجه.

الهلال لم يطلب سوى أن يتم منحه بعض الوقت حتى تعافي اللاعبين وليكمل البطولة بعدها، خصوصًا وأنه ضمن التأهل بالفعل إلى دور الـ16 قبل المباراة الأخيرة، لكن كان هناك نوعًا من التعنت من قبل الاتحاد الآسيوي الذي رفض شكلًا وموضوعًا فكرة التأجيل.

بيان إعلامي | أخفق @Alhilal_FC في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة.https://t.co/pjnBLw7Ga4 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 23, 2020

في النهاية، انتهى الأمر باستبعاد الهلال وتأهل باختاكور كمتصدر للمجموعة وخلفه شباب الأهلي، وأصر الاتحاد الآسيوي على استكمال المسابقة بدون تأجيلات حتى وإن عانت بعض الأندية الأخرى من فيروس كورونا أيضًا.

ماذا كان رد فعل الهلال على الاستبعاد من دوري أبطال آسيا 2020?

أصدر الهلال بيانًا رسميًا يشرح فيه للجماهير حقيقة كل شيء والمعاناة التي عاشها الجميع في المعسكر بسبب فيروس كورونا وكيف أن الإدارة قدّمت أكثر من حل للاتحاد الآسيوي ولكن بصورة غير مفهومة تم رفض كل تلك الاقتراحات.

كما أعلن الهلال عن أن الإدارة حاليًا تدرس رفع مذكرة احتجاج إلى الجهات القضائية، ولكن لم يُتخذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد.

📃 مجلس إدارة #الهلال يصدر بيانًا صحافيًا بشأن وضع الفريق آسيويًا pic.twitter.com/N2DHfBuKsH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

وأخذ البيان في مهاجمة الاتحاد الآسيوي بالتأكيد على أن التواصل لم يتواجد بين الطرفين وليس أدل على ذلك من رفضهم الرد على مقترح تأجيل مباراة شاهر خودرو على سبيل المثال.

في الوقت نفسه خرج فهد بن نافل، رئيس الهلال، بتصريحات أعرب بها عن فخره بأن ناديه قد تحدى كل هذه الصعاب، مُعتبرًا أن النادي العاصمي قد خرج مرفوع الرأس من البطولة.

الرئيس قال "طلبنا التأجيل لظروف قاهرة ولم يقبل طلبنا من الاتحاد الآسيوي للعبة، نعتذر لكافة جماهير الهلال، فطموحنا كان الحفاظ على اللقب وحاولنا لكن الجائحة والفيروس وقف أمامنا، والظروف كانت أقوى وقاهرة، وخروجنا خروج الأبطال ومرفوعي الرأس".

وشكر بن نافل الاتحاد السعودي على وقوفه بجانب الهلال، وأكد في الوقت نفسه على أن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول قبل كل شيء، وأشار إلى نفس ما أتى في البيان، وهو تفكير الإدارة في اللجوء إلى القضاء.