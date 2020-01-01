رئيس الاتحاد الآسيوي: تتويج الهلال بدوري الأبطال زاد من المنافسة على اللقب

دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 ينطلق غدًا الإثنين

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالمتابعة الجماهيرية التي حققها دوري أبطال آسيا العام الماضي، مؤكدًا أن حصد الهلال السعودي للقب زاد من المنافسة.

الزعيم توج بطلًا لقارة آسيا العام الماضي، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

رسميًا - الهلال السعودي نادي العقد في آسيا

المزيد من الفرق

وقال الشيخ آل خليفة، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "نجاح الهلال في حصد لقب البطولة العام الماضي، منح بقية المنافسين حالة خاصة من الحماس ورفع من مستوى المنافسة، للوصول للقب".

وأضاف: "دوري أبطال آسيا أصبح صاحب شعبية كبيرة ومكانة مميزة بين أهم البطولات في العالم، وفي الوقت نفسه حققت النسخة الماضية أرقامًا قياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية، وهذا يؤكد الشعبية التي وصلت إليها البطولة".

يذكر أن الهلال يشارك في دوري أبطال آسيا 2020 ضمن المجموعة الثانية رفقة شهر خودرو الإيراني باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي.

ووصلت بعثة الزعيم أمس السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لاستهلال مشوارها في البطولة القارية بمواجهة الفريق الإيراني غدًا الإثنين.