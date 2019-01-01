هل أحسن الهلال اختيار الرباعي الأجنبي في دوري أبطال آسيا؟

الهلال يسعى لاستعادة لقب غائب منذ 19 عامًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد فريق نادي الهلال للعودة مجددًا إلى المنافسات الآسيوية، عندما يواجه مواطنه الأهلي في دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، استقر أخيرًا على قيد الرباعي "المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والبيروفي أندريه كاريلو، والفرنسي بافيتيمبي جوميس".

الهلال مازال يبحث عن اللقب الغائب عنه منذ 19 عامًا، حيث لم يتوج به منذ أن حققه عام 2000.

هل أحسن لوشيسكو في اختيار قائمة اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا؟ هذا ما سنتناوله خلال السطور التالية..

جانج هيون سوو

تعاقد الهلال مع المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، مدافع فريق طوكيو الياباني، من أجل تدعيم دفاعاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيون سوو قدم مستويات رائعة الموسم الماضي مع فريقه الياباني، حيث شارك في 15 مباراة، قدم فيهم أداء طيب.

اختيار المدافع الكوري الجنوبي جاء، بعدما فشل الثنائي ألبرتو بوتيا والاسترالي ميلوس ديجينيك في إقناع إدارة الهلال، بالإضافة إلى رحيل الأخير إلى فريق النجم الأحمر الصربي.

سيباستيان جيوفينكو

بالرغم من أنه انضم للهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا وأن جيوفينكو يعد واحدًا من أهم عناصر الزعيم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه.

جيوفينكو شارك في 17 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه، ووجوده في قائمة الفريق الآسيوية أمر ضروري جدًا.

أندريه كاريلو

الجناح البيروفي، من الضروري بكل تأكيد تواجده في قائمة الهلال، حيث يعد أكثر لاعبي الفريق الأزرق جاهزية خلال الفترة الحالية، بعد مستواه مع منتخب بيرو في كوبا أمريكا الأخيرة.

كاريلو قاد منتخب بيرو للصعود إلى نهائي كوبا أمريكا ليواجه البرازيل، قبل الخسارة في النهائي، بالإضافة إلى أرقامه مع الهلال الموسم الماضي.

شارك في 25 مباراة، سجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف لزملائه بصفوف فريق نادي الهلال.

بافيتيمبي جوميس

هداف فريق نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، وواحد من أهم العناصر في صفوف الموج الأزرق، ووجوده في قائمة الفريق الآسيوية أمر لا غبار عليه.

احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي برصيد 21 هدفًا، بالإضافة إلى أنه صنع 5 أهداف لزملائه.

جوميس سجل للهلال في دوري أبطال آسيا هذا الموسم 4 أهداف، بالإضافة إلى المستوى الطيب الذي ظهر عليه خلال منافسات البطولة القارية.