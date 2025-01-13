الصفقة ستنتهي بهذا المبلغ! .. تطورات مفاجئة في مفاوضات الهلال للتعاقد مع داروين نونيز من ليفربول

تزايد الحديث عن انتقال اللاعب إلى السعودية في الأيام الماضية..

على الرغم من نفي بعض المقربين من نادي الهلال، التفاوض مع مسؤولي ليفربول، للتعاقد مع المهاجم داروين نونيز؛ إلا أن مصادر إنجليزية لا تزال تصر على وجود محادثات شفهية بين الطرفين، لحسم الصفقة.

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نونيز البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى ليفربول في صيف عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا؛ حيث سجل 37 هدفًا وصنع 21 آخرين، خلال 122 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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وفي خبر حصري من موقع "أنفيلد ووتش"، مساء يوم الإثنين، رفض نادي ليفربول عرضًا شفهيًا من الهلال للتعاقد مع نونيز؛ مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

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الموقع كشف عن أن مسؤولي العملاق الإنجليزي، حددوا مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني في البداية؛ من أجل التخلي عن خدمات المهاجم الأوروجوياني، الذي خرج من حسابات أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ومع صعوبة الحصول على هذا المبلغ.. أعلن الموقع أن ليفربول يعتقد بأن صفقة "بيع" داروين نونيز، ستتم مقابل 75 مليون جنيه إسترليني؛ خاصة مع تدخل الرئيس التنفيذي مايكل إدواردز في المفاوضات مع السعودية، والرغبة الكبيرة من الهلال والنصر والعديد من أندية المملكة، لضم اللاعب.

جدير بالذكر أن جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي الهلال، أشرف على تدريب نونيز في صفوف بنفيكا، في الفترة من سبتمبر 2020 إلى ديسمبر 2021؛ قبل أن يرحل المدرب البرتغالي المخضرم، والذي أعقبه انتقال المهاجم الأوروجوياني إلى ليفربول، في صيف 2022.