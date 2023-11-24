"الهلال خسر البطولة العربية وأجبر اللجنة على ضم نجوم والاتحاد يضم مجاني!"

سجال ساخن حول صفقات الكبيرين

SHAHID

شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج "أكشن مع وليد" سجالاً مشتعلاً بين الضيوف الحاضرين بخصوص سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة لكبار الأندية السعودية.

وفتحت تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة دوري روشن سعد اللذيذ الأخيرة بخصوص كواليس الميركاتو الصيفي الضخم لأندية السعودية النقاش بقوة في وسائل الإعلام.

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وعلق عبد الله فلاته قائلاً: "الهلال بعد البطولة العربية كانت ردة فعله كرجل واحد، أجبر اللجنة على تعاقدات قوية، عمل ممنهج ويجب أن أحيي الهلال".

وأضاف: "كم دُفع لكسر عقد نيمار وضم نيفيش وسافيتش وكوليبالي، كلهم كسر عقود، ميتروفيتش 28 مليون يورو وبنزيما 15 مليوناً!".

ولم تعجب التصريحات عبد العزيز الزلال الذي كان حاضراً هو الآخر ورد قائلاً: "اللجنة ضمت فقط 5 أجانب للهلال وليس ثمانية، الهلال الوحيد من أندية الصندوق دون ديون، كم سُدد عن الاتحاد والبقية".

وواصل: "ميتروفيتش من موارد النادي وميشايل من الموسم الماضي، الهلال لعب البطولة العربية دون مهاجم صحيح، بونو من الأمير وليد بن طلال، الهلال من أكثر المتضررين وتم مساواة الهلال مع البقية".

وبعد استعراض أسعار أرقام الصفقات والاختلاف حولها بين فلاته والزلال، ومطالبة مقدم البرنامج وليد الفراج بالشفافية، تدخل حامد البلوي في النقاش: "كل الأندية وليس فقط الاتحاد سددوا ديوناً، الاتحاد من أقل الأندية في الاستقطابات رغم مشاركته في كأس العالم للأندية، الاتحاد ضم لاعبين مجاناً".

SHAHID