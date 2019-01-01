الهلال يُبرئ خربين من التهرب من سوريا ويؤكد: اضطررنا لزيادة إجازته

الاتحاد السوري أوقف اللاعب واتهمه بالاستخفاف بالمنتخب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح هشام الكثيري؛ مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال السعودي، الأسباب التي دفعت السوري عمر خربين؛ مهاجم الزعيم، من الاعتذار عن عدم الالحاق بمعسكر منتخب بلاده، المقام حاليًا.

نسور قاسيون يخوضون أولى مبارياتهم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، أمام منتخب الفلبين، اليوم الخميس.

وأصدر الاتحاد السوري أول أمس الثلاثاء، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله إيقاف اللاعب عن تمثيل منتخب بلاده، متهمًا إياه بالاستخفاف بأداء واجبه. (طالع التفاصيل)

وكتب الكثيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بخصوص موضوع المحترف السوري عمر خربين، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلا أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودًا استدعت اعتذاره خطيًا وهاتفيًا عن مشاركة منتخب بلاده، وذلك للوقوف إلى جوار زوجته بألمانيا".

وأضاف: "وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين".

يذكر أن الهلال يعود لاستئناف تدريباته اليوم الخميس، عقب راحة امتدت لأربعة أيام، منحها الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني، للاعبين بعد الفوز أمام الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.