"الصفقة ممكنة في هذه الحالة!" .. عملاق فرنسي يفتح ملف التعاقد مع خاليدو كوليبالي من الهلال

اسم كوليبالي أصبح يتردد كثيرًا في سوق الانتقالات مؤخرًا

أصبح مستقبل المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، أحد "الملفات الساخنة" داخل نادي الهلال السعودي؛ وذلك مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

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كوليبالي انضم إلى الهلال صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي، حيث تألق في موسمه الأول مع الفريق، متوّجًا بالثلاثية المحلية التاريخية؛ قبل أن يشهد مستواه بعض التراجع، خلال العام الرياضي الحالي.

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وترددت أنباء عن تفكير الهلال، في رفع اسم المدافع السنغالي من "القائمة المحلية"، خلال الميركاتو الشتوي القادم، من إجل إعادة تسجيل النجم البرازيلي نيمار جونيور، وهو الأمر الذي تم نفيه من إعلاميين مقربين من الزعيم؛ قبل أن تخرج أخبار أخرى، تؤكد أن فالي رمضاني، وكيل أعمال اللاعب، عرضه على نادي يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الأخير رفض التعاقد معه.

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وفي ظل هذا الجدل.. أعلنت تقارير صحفية جديدة مساء اليوم الخميس، تحرك عملاق فرنسي للتعاقد مع كوليبالي البالغ من العمر 33 سنة، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقًا لصحيفة "le10sport"، فتحت الإدارة الرياضية في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ملف التعاقد مع خاليدو كوليبالي في الميركاتو الشتوي؛ على الرغم من علمها بأن الصفقة ستكون معقدة للغاية، بسبب رواتب اللاعب الضخمة.

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وكشفت الصحيفة عن أن مارسيليا يعتمد على ما اسمته بـ"المصالح المشتركة"، من أجل حسم صفقة المدافع السنغالي؛ في إشارة إلى إمكانية موافقة اللاعب على تخفيض رواتبه، إذا صحت الأخبار بشأن رفع الهلال اسمه من "القائمة المحلية"، في يناير 2025.

جدير بالذكر أن كوليبالي لعب 63 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا آخر، مع تتويجه بأريعة ألقاب؛ هي: "السوبر السعودي (مرتين)، دوري روشن للمحترفين وكأس الملك".