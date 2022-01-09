الهلال حمى نفسه وورط اللاعب؟ .. مفاجأة جديدة في تجديد عقد كنو

مازالت المفاجآت تظهر في ملف تجديد عقد محمد كنو مع الهلال عقب توقيعه للنصر، إذ كشف الناقد الرياضي محمد العنزي عن مفاجأة جديدة مدوية تُظهر كيف حمى بطل آسيا نفسه وورط اللاعب السعودي.

كنو يرتبط مع الهلال بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة لتجديده لكن لم يكتب لها النجاح سوى يوم الخميس الماضي عقب مباراة كأس السوبر السعودي أمام الفيصلي، والتي حسمها الزعيم لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

كيف حمى الهلال نفسه وورط كنو؟

العنزي وخلال حديثه مع برنامج "أكشن مع وليد" أكد أن الهلال جعل كنو يُوقع على إقرارين لحماية النادي من أي عقوبات مستقبلية، الأول خاص بعدم توقيعه لأي نادٍ والثاني بتحمله لكافة التبعات المترتبة على ذلك.

إذ قال "حسب معلوماتي المؤكدة، الهلال وقع اللاعب على إقرار بأنه لم يُوقع أي عقد مع أي نادٍ آخر، وكذلك على إقرار ثانٍ بأنه يتحمل كافة التبعات المالية والقانونية".

وأضاف "حسب خبرتي، النصر لن يُعاقب أبدًا في هذه القضية، فيما كنو سيُعاقب بنسبة 100%، الهلال 50-50 .. إما أن يكون متضامن مع اللاعب في العقوبة، أو سيحمي نفسه من العقاب حال تقدمه بتلك الإقرارات".

وأتم "محمد كنو بالنسبة إلى لجنة الاحتراف هو لاعب نصراوي، ويلعب للهلال لمدة 6 أشهر حتى نهاية عقده والبت في القضية".

ماذا فعل كنو في ملف تجديد عقده؟

كنو وحسب المصادر المتابعة وقع عقدًا مع النصر بعد يوم واحد من دخوله الفترة الحرة في عقده، لكنه تراجع فيما بعد وأبدى ندمه ورغبته البقاء في الهلال لعضو مجلس الإدارة فهد المفرج، وذلك عقب فوز الفريق على الفيصلي وتتويجه بكأس السوبر السعودي.

تدخل الأمير الوليد بن طلال، الداعم الرئيسي للهلال، وطلب تجديد عقد اللاعب مع تحمله التبعات المالية لذلك، وقد حدث بالفعل وأعلن الزعيم صباح الجمعة تجديد العقد.

أصدر النصر بعدها بيانًا رسميًا أكد خلاله اتخاذه كافة الإجراءات التي تحفظ له حقوقه المالية والقانونية جراء توقيع كنو عقدًا معه قبل تجديد عقده مع الهلال، وقد أكد وكيل اللاعب ذلك وشدد على أنه حذر الإدارة الزرقاء من الضغط على اللاعب لتجديد عقده عقب التوقيع للنصر.

اللوائح تنص على فرض عقوبة بالغرامة والإيقاف لمدة أقصاها 6 أشهر على اللاعب الذي يُوقع لناديين في نفس الوقت، مع عقاب النادي الثاني بالغرامة والمنع من التسجيل لمدة أقصاها فترتي انتقالات.

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