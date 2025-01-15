شرط لإتمام ألافيس للصفقة .. الكشف عن حقيقة العرض الإسباني لحسان تمبكتي

المدافع السعودي لا يُشارك أساسيًا مع ناديه

أثار الصحفي ساشا تافوليري قلق الجمهور الهلالي حين زعم أمس أن نادي ديبورتيفو ألافيس أرسل عرضًا رسميًا للهلال لضم مدافعه السعودي حسان تمبكتي، مشيرًا إلى أن اللاعب مراقب كذلك من رايو فاييكانو، لكن صحيفة الشرق الأوسط بددت هذا القلق.

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الهلال عاش مرارة التخلي عن سعود عبد الحميد لصالح روما، ولا ينوي تكرار التجربة مع نجم آخر، لكن الضغوط من جهات عليا تتبنى مشروع احتراف اللاعبين السعوديين في الخارج قد تُجبر النادي على قبول العروض الأوروبية لنجومه، مثلما حدث مع مدافع الاتحاد السابق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشرق الأوسط نقلت عن مصادرها الخاصة عدم وجود أي عروض وصلت الهلال للتعاقد مع تمبكتي، مشيرة إلى وجود شرط واحد حال أراد ألافيس التقدم بعرضه والفوز بتوقيع اللاعب وهو تخلصه من أحد لاعبيه الـ3 غير الأوروبيين، حيث يحق لكل نادٍ إسباني التعاقد مع 3 فقط.

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المدافع الدولي السعودي لم يلعب هذا الموسم سوى 14 مباراة في جميع المسابقات، وتحديدًا 788 دقيقة، وقد نجح خلالها في صناعة هدف واحد.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في صفقة أحدثت ضجة هائلة.