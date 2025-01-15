لودي، نيمار، كنو وتمبكتي .. الهلال يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن "الراحلين" عن الفريق

عديد اللاعبين ارتبطوا بالخروج من قائمة الزعيم

كشف الصحفي حامد القرني عن اتخاذ الهلال لقرار نهائي بشأن اللاعبين المرشحين للرحيل عنه خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري أو بداية الصيف القادم.

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الإعلام السعودي يتداول يوميًا أخبارًا حول رحيل بعض اللاعبين عن الهلال، سواء بهدف التخلص منهم، مثل نيمار، أو بهدف جلب بدلاء لهم، مثل رينان لودي، أو لوصول عروض جيدة لهم مثل محمد كنو وحسان تمبكتي.

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القرني أوضح أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قررت غلق الباب على الفريق ومنع رحيل أي من لاعبيه حتى انتهاء كأس العالم للأندية التي ستُقام في أمريكا خلال يونيو ويوليو القادمين.

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القرني نفى كذلك وصول أي عروض رسمية وحقيقية لأي من لاعبيه باستثناء محمد كنو الذي استفسر نيوم عن ضمه بعد نهاية كأس الخليج 26، مشيرًا إلى أن ذلك الاستفسار "الجاد" لم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي.

الهلال وقع في مجموعة صعبة تضم بجانبه ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبرج النمساوي، ويرغب النادي في تحقيق نتائج جيدة أقلها التأهل إلى دور الـ16.