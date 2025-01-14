"ناد إسباني قدم عرضه وآخر مهتم" .. الهلال قد يخسر حسان تمبكتي في الشتوية

اللاعب يقدّم مستويات كبيرة في كل مرة يشارك فيها مع الهلال..

سعود عبدالحميد لم يكن إلا البداية على ما يبدو؛ حيث زاد الحديث في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، عن إمكانية رحيل أكثر من لاعب سعودي، لخوض تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية.

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وانتقل سعود من الهلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

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وبعد سعود.. جاء الدور الآن على حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ الذي يحظى باهتمام من ثنائي إسباني، لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري.

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تافوليري أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تواصل نادي ديبورتيفو ألافيس مع الإدارة الهلالية؛ لطلب التعاقد مع تمبكتي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أنه بعد التواصل مع إدارة الهلال، أرسل النادي الإسباني عرضه إلى وزارة الرياضة السعودية؛ والذي يقضي باستعارة مدافع الزعيم لمدة 6 أشهر، دون وجود بند "الشراء النهائي".

وأشار ساشا إلى أن مجلس إدارة نادي ديبوريفو ألافيس، ينتظر الرد الرسمي من وزارة الرياضة السعودية حاليًا؛ بشأن الموافقة على العرض من عدمه.

وإلى جانب ألافيس.. أكد ساشا تافوليري وجود اهتمام كبير من النادي الإسباني الآخر رايو فاييكانو؛ للتعاقد مع حسان تمبكتي، خلال الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن تمبكتي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ إلا أنه لم يشارك في "التشكيل الأساسي" بشكل منتظم، بسبب اعتماد المدير الفني جورج جيسوس، على المدافع المخضرم علي البليهي، مع المحترف السنغالي خاليدو كوليبالي.