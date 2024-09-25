"انتظروا القادم".. نجم الهلال المحلي يقتحم مجالًا جديدًا بعيدًا عن كرة القدم

اللاعب يكتب النجاحات داخل الملعب وخارجه..

على غرار اللاعبين المحترفين.. اقتحم أحد النجوم "المحليين" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مجالًا جديدًا بعيدًا عن كرة القدم، من أوسع الأبواب.

نجوم الهلال الذين أبدعوا في الموسم الماضي 2023-2024، بتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية؛ بدأوا العام الرياضي الحالي بـ"قوة" أيضًا، حيث توجوا بلقب السوبر السعودي، مع التأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك، وتحقيق العلامة الكاملة في دوري روشن للمحترفين بـ"4 انتصارات".

وفي هذا السياق.. أعلن مشعل السفاعي، وكيل أعمال النجم الدولي السعودي حسان تمبكتي، مدافع الفريق الهلالي، بيع أولى عقارات شركة "HT5"؛ كانطلاقة أولى لتمبكتي في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

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السفاعي أعرب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن المستقبل سيكون أفضل بكثير لمدافع نادي الهلال، على كافة الأصعدة؛ موجهًا رسالة للجماهير بالقول: "انتظروا القادم".

تمبكتي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، وبعقد حتى 30 يونيو 2027.

جدير بالذكر أن حسان تمبكتي، الذي تقدر قيمته السوقية بـ"1.8 مليون يورو"، لعب 36 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في مختلف البطولات الرسمية "محليًا وخارجيًا".