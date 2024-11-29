"وفاة" تحرم الهلال من نجمه في ديربي الشباب!

صدمة لنجم الهلال قبل الديربي..

تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خبرًا مفجعًا؛ قبل ديربي الرياض المرتقب أمام الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الهلال يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في الثامنة من مساء غدٍ السبت - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

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وقبل الديربي بـ24 ساعة.. توفيت "خالة" النجم الدولي السعودي الشاب حسان تمبكتي، قلب دفاع الزعيم الهلالي؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي خالد الدلاك.

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الدلاك أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تأكد "غياب" تمبكتي عن ديربي الهلال والشباب؛ بسبب وفاة "خالته" - يرحمها الله -.

تمبكتي انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ حيث خاض 42 مباراة رسمية بقميص الزعيم، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

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جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز "الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل مقابل هزيمة؛ وبفارق 6 نقاط عن الشباب "الرابع".