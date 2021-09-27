أحاديث كثيرة عن أزمة داخل جدران الزعيم بطلها الثنائي الإيطالي والبيروفي

لا حديث بين جمهور نادي الهلال السعودي خلال الفترة الحالية سوى عن أزمتي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط الفريق، والبيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الفريق.

ما هي أزمة جيوفينكو؟

لاعب الوسط الإيطالي لم يعد ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، وإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل.

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيريا فإن جيوفينكو طلب الاستمرار في صفوف الأزرق، مقابل تخفيض راتبه والتنازل عن بعض المستحقات المالية، لكن قوبل طلبه بالرفض.

الصحفي الإيطالي أشار كذلك إلى أن النادي العاصمي أغلق أبواب التدريب أمام اللاعب، لإجباره على الرحيل أكثر من مرة، بجانب إلغاء إقامته في المملكة. (طالع التفاصيل)

شيريا كذلك أوضح أن هذا التصرف سيفتح به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقًا، قد يُسفر عن حرمان الهلال من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ما هي أزمة كاريلو؟

وفقًا للحساب الرسمي لنادي الهلال فإن كاريلو يغيب عن الملاعب قرابة الشهر، نظرًا لمعاناته من كدمة أسفل الظهر، لكن التقارير الصحفية كذبت ذلك.

فجرت التقارير الإعلامية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن أن خبر معاناة البيروفي من إصابة في الظهر مجرد ستار لأزمة كبيرة بينه وبين الإدارة.

التقارير تؤكد عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة وهو ما أغضبه، وجعله يتمرد، بل ربما يفكر في فسخ عقده، مع استبعاده من القائمة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

"جنون البقر السبب"

الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز سخر من هذه التقارير، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة.

وكتب الجماز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإعلام المصاب ( بجنون البقر ) ، كل همة الكذب ولا غيره !، حاولوا مع جيوفينكو وفشلوا .. والآن يكررون نفس الطريقة مع كاريلو !!".

الإعلام المصاب ( بجنون البقر ) ، كل همة الكذب ولاغيره !

حاولوا مع جوفينكو وفشلوا .. والآن يكررون نفس الطريقة مع كاريلو !! . pic.twitter.com/8xVvjE7LuN — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) September 27, 2021

ماذا قدم جيوفينكو مع الهلال؟

لاعب الوسط الإيطالي كان قد انضم للزعيم في يناير 2019، قادمًا من تورينو الأمريكي، ليحصد لقب الدوري مرتين متتاليتين، ولقب دوري أبطال آسيا، إذ كان أحد العناصر الأساسية في التشكيل.

وشارك النملة الذرية في 83 مباراة مع الأزرق، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 19 آخرين.

ماذا قدم كاريلو مع الهلال؟

صاحب الـ30 عامًا واجه عدة انتقادات في بداية مسيرته مع الهلال، خاصةً من إعلام بلاده ومدرب منتخب بيرو، الذي طالبه باللعب في أحد الدوريات الأوروبية من أجل الانضمام للمنتخب.

ورغم الهجوم عليه من المدرب في أكثر من مناسبة إلا أن المستويات التي قدمها كاريلو مع الهلال، دفعت الجهاز الفني لبيرو للاعتماد عليه وليس استبعاده.

البيروفي يلعب للهلال منذ صيف عام 2019، إذ انضم قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2022-23.

خلال هذه السنوات، شارك كاريلو في 112 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 21 آخرين.

وحصد اللاعب مع رفاقه لقب الدوري المحلي مرتين، لقب دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر المحلي.

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