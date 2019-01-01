تقارير: الهلال السعودي لا يمانع في رحيل جوميس إلى جلطة سراي بشرط

هل يرحل جوميس عن الهلال؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي الهلال لا يمانع في رحيل الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الفريق الأزرق، إلى صفوف جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جوميس توج مع الهلال مؤخرًا ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني في المباراة النهائية.

وأشارت صحيفة "الصباح" التركية إلى أن جلطة سراي يخطط للتعاقد مع جوميس، ليشكل ثنائي هجومي قوي مع الكولومبي راداميل فالكاو خلال الفترة القادمة.

الصحيفة التركية أكدت على أن الهلال لا يمانع في انتقال جوميس إلى جلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن وضع شرطًا واحدًا.

لاعب قطر: المنتخب السعودي أهدر الوقت منذ الدقيقة الأولى

شرط الهلال يتمثل في انتقال المهاجم السنغالي مباي دياني إلى صفوف الزعيم، ليكون بديلًا للفرنسي جوميس، خلال الفترة المقبلة

مباي دياني تمت إعارته إلى صفوف فريق كلوب بروج البلجيكي، ولكنه دخل في خلاف مع مدربه، وسيعود إلى جلطة سراي.

المهاجم الفرنسي انضم لصفوف الهلال خلال صيف 2018، قادمًا من جلطة سراي، مقابل 6 ملايين دولار لصالح الفريق التركي.