بافتيمبي جوميس يزف بشرة سارة لجماهير الهلال

اللاعب الفرنسي كان يقضي إجازة الموسم الصيفية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

زف اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس بشرة سارة لجماهير نادي الهلال السعودي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

اللاعب الفرنسي كان يقضي إجازة الموسم الصيفية، حيث سافر لأكثر من بلد منهم السنغال وإيطاليا ثم تركيا التي كانت أخر محطاته.

جوميس غرد عبر حسابه قائلاً : "الرياض هي الوطن"، ونشر صورة لتذكرة طيران، والتي كشفت عن تواجده في إسطنبول.

Riyadh is my hometown 🐾🐾💙 pic.twitter.com/7c1oE1O2WM — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 27, 2019

وتأتي هذه التغريدة لتمنح جماهير الزعيم الهلالي الثقة في بقاء المهاجم الفريق مع الفريق خلال الموسم المُقبل 2019\2020.

بنزيما في زيارة إلى الرياض 🇸🇦



وش السبب يا ترى 🤔



(@fares2232:📸) pic.twitter.com/tVFmvmwNl9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019

وكانت جماهير نادي الهلال تشعر بالتخوف من رحيل اللاعب عن النادي، خاصة في ظل رغبة ناديه القديم جلطة سراي في استعادته مُجددًا.

يُذكر أن جوميس قد أنهى الموسم في وصافة هدافي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدف، خلف الهداف عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.