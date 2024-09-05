اتخذ قراره .. جورج جيسوس يحسم مصير نيمار بـ"طلب نهائي" إلى إدارة الهلال

تطورات جديدة في مصير نيمار مع الهلال..

وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "ضربة قوية" إلى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مساء اليوم الخميس، رفع جيسوس طلب إلى الإدارة الهلالية، بـ"عدم قيد" نيمار جونيور في قائمة الفريق.

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الصحيفة كشفت عن أن الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، لن يكون جاهزًا إلا في شهر نوفمبر القادم؛ لذلك يرى المدير الفني البرتغالي "عدم الحاجة إليه"، حتى الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

وناشد جورج جيسوس - حسب الصحيفة ذاتها -، مسؤولي نادي الهلال، بضرورة استمرار الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، في قائمة الفريق الأول، حتى الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت إلى أن الإدارة الهلالية ستقوم بدراسة طلب جيسوس، بخصوص استبعاد نيمار من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، حتى شهر يناير القادم، واستمرار لودي بدلًا منه؛ وذلك قبل اتخاذ قرارها النهائي.

جدير بالذكر أن الأنباء تضاربت بشأن حالة نيمار "الصحية"، في الفترة الأخيرة؛ حيث البعض أكد على اقترابه من العودة إلى المباريات، بعد مشاركته في جزء من تدريبات الهلال الجماعية، بينما أشار آخرون إلى أنه لا يزال يحتاج إلى وقتٍ طويل.