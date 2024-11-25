"قلل من السد ودافع عن قراره المثير للجدل!" .. جورج جيسوس يرفع راية التحدي بعد نكسة الهلال

ماذا قال جورج جيسوس؟!..

دافع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن القرار الذي اتخذه قبل مواجهة السد القطري، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

جيسوس رفض السفر من الدمام إلى الدوحة مباشرة، بعد الخسارة (2-3) من الخليج، مساء يوم السبت الماضي، في الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ وهو السقوط الذي جاء بعد 57 مباراة بدون هزمية في البطولات المحلية.

وفي هذا السياق.. قال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة السد: "أتبعنا أفضل برنامج للإعداد لهذه المباراة.. عودتنا إلى الرياض بعد لقاء الخليج كانت هي الأفضل للفريق"؛ وذلك على الرغم من المطالبات بالسفر للدوحة مباشرة، بسبب إرهاق اللاعبين.

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ونفى المدير الفني البرتغالي، تأثير الغيابات على الفريق الهلالي، رغم الهزيمة ضد الخليج؛ مرجعًا هذا السقوط إلى الأرهاق الذي أصاب اللاعبين الدوليين، بعد عديد السفريات للمشاركة مع منتخبات بلادهم، في فترة التوقف الدولي الأخير.

وبلهجة فيها تقليل من السد.. اعتبر جورج جيسوس أنه لا توجد أي مقارنة بين الهلال والفريق القطري؛ خاصة أن الزعيم هو النادي الذي ظل لـ18 شهرًا متتاليًا، بدون أي هزيمة في المسابقات المحلية.

أيضًا.. قلل جيسوس من الدوري القطري؛ قائلًا: "لا توجد مقارنة أو تنافس بينه والدوري السعودي.. صحيح أننا تعرضنا للهزيمة في المباراة الماضية، وهذا أمر وارد في كرة القدم؛ ولكننا سنعود بقوة ضد السد".

جدير بالذكر أن الهلال يمتلك 12 نقطة "العلامة الكاملة" من 4 مباريات، في مسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بينما حصد السد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين - حتى الآن -.

