عرض قوي لبنفيكا وراتب خرافي للاعب .. الهلال يضغط لتحقيق رغبة جورج جيسوس

الهلال لم يُغلق بعد ملف التعاقدات الصيفية

يعمل الهلال على عدة جبهات لدعم صفوف الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي، ويُعد ملف اللاعبين الأجنبين مواليد 2003 الشغل الشاغل للإدارة حاليًا.

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اتحاد كرة القدم السعودي سمح للأندية بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين مواليد 2003 وما فوق بجانب الـ8 الأجانب غير المقيدين بعُمر محدد، وقد ارتبط الهلال مؤخرًا بنجم أيندهوفن يوهان باكايوكو لكن يبدو أن الصفقة معقدة للغاية، وهو ما وجه النادي لهدف آخر هو مهاجم بنفيكا ماركوس ليوناردو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة ريكورد البرتغالية أفادت أن الهلال بدأ يضغط بقوة في الساعات الأخيرة للتعاقد مع صاحب الـ21 عامًا، وذلك تلبية لرغبة جورج جيسوس الذي يريده بقوة ضمن تشكيل الزعيم الموسم الجاري، حيث قدم عرضًا لبنفيكا وصل إلى 35 مليون يورو، لكنه مازال يُواجه رفضًا قاطعًا من الرئيس روي كوستا.

صحيفة أووجو البرتغالية أكدت تلك الأخبار وأضافت أن الفريق السعودي قدم عرضًا خرافيًا لليوناردو بهدف إقناعه بالقدوم إلى السعودية وتحويله إلى أداة ضغط على بنفيكا، حيث قدم له راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو بجانب 6 ملايين أخرى مكافآت مرتبطة بالأداء.

يُشار إلى أن المهاجم البرازيلي انضم إلى بنفيكا قادمًا من سانتوس في يناير الماضي مقابل 18 مليون يورو، ويرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2029 مع وجود شرط جزائي قيمته 150 مليون يورو.