"كل شيء في الهلال يناسبني" .. جواو كانسيلو يبعث برسائل غير مباشرة لمهاجمي السعودية

جواو كانسيلو قدّم مباراة رائعة أمام الريان..

أعرب النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن "سعادته الكبيرة" هو وعائلته في المملكة.

كانسيلو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال كانسيلو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال والريان القطري: "منذ أول يوم وصلت فيه إلى الزعيم؛ وجدت أنه ناد منظم جدًا، والأجواء داخله إيجابية".

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وأشار الظهير البرتغالي إلى أن طريقة لعب الفريق الهلالي "هجومية"، وهي تتناسب مع الأسلوب الذي يحبه؛ ما ساعده على التأقلم سريعًا مع المجموعة.

تصريحات كانسيلو بمثابة الرسائل غير المباشرة، ضد منتقدي المملكة العربية السعودية، والذي يعتبرون أن انتقال الظهير البرتغالي وغيره من النجوم العالميين، إلى دوري روشن للمحترفين؛ بسبب الأموال فقط.

وعن مباراة الريان.. اعترف جواو كانسيلو، بأن الهلال لم يقدّم المستوى الذي يأمله، خاصة في الشوط الثاني؛ ولكنه حقق الأهم وهو الفوز والحصول على الـ3 نقاط.

جدير بالذكر أن كانسيلو سجل هدفًا وصنع آخر؛ ليقود الهلال للفوز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.