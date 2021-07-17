"الهلال ثالث المرشحين للفوز بالدوري، هذا الفريق هو الأول"

أحدهم يتوقع منافسة ثلاثية على لقب الدوري السعودي الموسم القادم

توقع الناقد الرياضي عادل المرضي تنافس 3 أندية على لقب الدوري السعودي للموسم القادم، فيما ذهب زميله عبد الرحمن الجماز إلى خيار المنافسة الرباعية.

الدوري السعودي من المقرر أن ينطلق في الـ12 من أغسطس القادم، وقد دعمت الأندية السعودية صفوفها بالعديد من النجوم وأبرزهم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وإيجور كورونادو وموسى ماريجا.

المرضي: الهلال ثالث المرشحين للفوز بالدوري، وهذا هو الأول

عادل المرضي وضع الهلال في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المرشحين للفوز بالدوري السعودي الموسم القادم، وقد منح صدارة تلك القائمة للاتحاد، وأضاف لهما النصر مستبعدًا الشباب والأهلي.

الناقد الرياضي قال "أعتقد أن الاتحاد ثم النصر ثم الهلال سيتنافسون على لقب الدوري السعودي، وأرشحهم بالترتيب للفوز باللقب".

الجماز: الموسم القادم صعب وقوي، والمنافسة رباعية

الجماز أضاف الشباب للثلاثي الذي رشحه المرضي للمنافسة على اللقب، مستبعدًا الأهلي الذي يمر بمشاكل كبيرة على الصعيدين الإداري والمالي.

إذ قال "الموسم القادم سيكون قويًا وصعبًا على الجميع، لن تكون هناك مباراة سهلة، خاصة أن الفوارق المالية بين الأندية لم تعد كبيرة بعد الدعم الحكومي اللامحدود وهو ما رفع مستوى جميع الأندية".

عبدالرحمن الجماز : هذا الموسم "مختلف" .. والمنافسة ستكون "رباعية". @Aljamaz8910

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/7ktkuHoLJK — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 16, 2021

أضاف "أعتقد أن دائرة المنافسة على الدوري الموسم القادم ستكون رباعية بين الهلال والاتحاد والنصر والشباب، باعتقادي أن الاتحاد إن نجح في التعاقد مع مهاجم هداف وقناص سيكون رقمًا مهمًا في الدوري".

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