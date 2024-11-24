تجاهل فقدان صدارة الدوري .. فهد بن نافل يهنئ الهلال على جائزة اتحاد الكرة

الهلال يفوز بجائزة المركز الأول..

قرر فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، تنحية أزمة فقدان صدارة دوري روشن السعودي، بصورة مؤقتة، من أجل الاحتفال بفوز الهلال بجائزة المسؤولية الاجتماعية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال فقد صدارة الدوري، في الجولة الحادية عشرة، بعد تلقيه خسارة أمام الخليج بنتيجة (2-3)، لتتحطم سلسلة اللا هزيمة عند 46 مباراة متتالية في دوري المحترفين، ويتجمد رصيده عند 28 نقطة، فيما نجح الاتحاد في استغلال الفرصة، ليصعد إلى الصدارة بـ30 نقطة، بعد فوزه على الفتح بنتيجة (2-0).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتقدم ابن نافل، بالتحية إلى مؤسسة الهلال الخيرية، بمناسبة الفوز بالمركز الأول في جائزة المسؤولية الاجتماعية، عن موسم 2023-2024، برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "الهدف الأسمى يتحقّق باسم جماهير ومنسوبي نادي الهلال عبر مؤسسة الهلال الخيرية، لتتحقق الجائزة التي نفخر بها ونتباهى، شكرًا لكل من ساهم في مبادرات المؤسسة، بدءًا من جماهير النادي، وشركائه والجمعيات المشاركة، وزملائي وزميلاتي العاملين على دعم مسيرة استدامة عمل النادي الخيري عبر برنامج اجتماعية وتعليمية وصحية وتطوعية بالتعاون مع الجمعيات والجهات المتخصصة".

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الفائزين بجوائز المسؤولية الاجتماعية، حيث جاء الهلال في المركز الأول، بجائزة تقدر بمبلغ 500 ألف ريال، فيما جاء نادي الباطن في المركز الثاني، ثم التعاون ثالثًا، والعدالة رابعًا، والفتح في المركز الخامس.

GOAL

وشهد الحفل أيضًا، تكريم ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي، بالمركز الأول في جائزة نجوم المسؤولية الاجتماعية لموسم 2023-2024، فيما حصد محمد عبد الجواد، أسطورة الأهلي، في المركز الثاني.