رازفان يُعيد الفرج وكنو لخط وسط الهلال أمام الاتحاد

الهلال يستضيف مواطنه الاتحاد في إياب ربع نهائي البطولة القارية

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن التشكيل المتوقع لنادي الهلال قبل مواجهة نادي الاتحاد مساء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستضيف مواطنه الاتحاد في إياب ربع نهائي البطولة القارية على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وقالت التقارير أن المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الزعيم قرر الاعتماد على الثنائي محمد كنو وسلمان الفرج في خط الوسط لمواجهة العميد.

وكان الثنائي قد غاب عن التواجد رفقة الهلال في مباراته الأخير بالدوري السعودي للمحترفين التي أقيمت أمام نادي الفيحاء.

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كما من المنتظر أن يتواجد المدافع على البليهي في خط الدفاع رفقة الكوري الجنوبي جانج هيون سو، كما سيعود محمد البريك لصفوف الفريق ليشغل الجانب الأيمن.