مفاجأة لمدرب الهلال .. تركي آل الشيخ يكشف عن الفريق الأوروبي الكبير المشارك في مهرجان اعتزال محمد الشلهوب

نجم الهلال الأسبق يتأهب لمهرجان اعتزاله بعد أربع سنوات من تعليق حذائه..

أزاح تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، الستار عن مفاجأة تخص محمد الشلهوب؛ نجم الهلال الأسبق والمدرب المساعد في الجهاز الفني الحالي بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

صاحب الـ43 عامًا حاليًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في أواخر عام 2020، بعدما قاد الزعيم لتحقيق عديد البطولات المحلية والقارية.

وبعد أربعة أعوام من اعتزاله، قرر آل الشيخ تنظيم مهرجان اعتزال له، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وأوضح وزير الترفيه السعودي أن روما الإيطالي؛ الذي ينشط به سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السابق، سيكون الطرف الآخر من مواجهة الاعتزال، لكن دون الكشف عن موعد محدد للمباراة بعد.

وكان سعود قد انتقل لروما خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، بعدما اشترى الأخير العام المتبقي في عقده مع الزعيم، بعد فترة شد وجذب في ظل رفض النادي السعودي التفريط به.

جدير بالذكر أن الشلهوب توج بـ28 بطولة بقميص الهلال، الذي نشأ في صفوف الفئات السنية به ولم يعرف طوال مسيرته تمثيل أي فريق غيره، على رأسها 8 دوري سعودي، 11 كأس ولي العهد، 3 كأس خادم الحرمين الشريفين، 2 دوري أبطال آسيا.