إدارة الهلال تدرس عودة علي الحبسي لقائمة الفريق بالبطولة العربية

إدارة الهلال تسلمت خطاباً من الاتحاد العربي، منظم البطولة، يطلب الرفع بقائمة اللاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن اقتراب الإدارة من قيد الحارس العماني على الحبسي في قائمة الفريق التي ستشارك فيما تبقى من مباريات بالبطولة العربية للأندية.

إدارة الهلال تسلمت خطاباً من الاتحاد العربي، منظم البطولة، يطلب الرفع بقائمة اللاعبين التي ستمثل الفريق في دور الـ 8، وبينهم 5 أجانب حداً أقصى.

وكانت إدارة الزعيم قد استبعدت الحارس العماني من قائمة الفريق المتواجدة بالبطولة العربية في دور الـ 16، التي واجه فيها الفريق نادي النفط العراقي.

ومن المنتظر أن يدخل الحبسي، بجانب الإسباني جوناثان سوريانو والأسترالي ميلوش ديجينيك، ضمن مفاضلة، لاختيار الخماسي الأجنبي الذي سينضم إلى القائمة.

⚡️ “مباراة مثيرة على ملعب الجوهرة.. إليكم أبرز أرقام الاتحاد والشباب”https://t.co/zNd8q2oGlD — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 29, 2019

يُذكر أن نادي الهلال تنتظره مواجهة مصرية وبالتحديد أمام نادي الاتحاد السكندري، حيث تقام المباراة الأولى في الرياض يوم 12 فبراير المقبل، وتقام الثانية في الإسكندرية يوم 25 من الشهر نفسه.