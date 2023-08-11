"الهلال تأهل للنهائي العربي بكوارث تحكيمية .. والنصر والاتحاد الأجدر بالبطولة!"

أحمد رفعت
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هل كان يستحق الاتحاد التواجد في النهائي العربي بدلًا من الهلال؟

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وصل الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ليواجه غريمه التقليدي النصر، في مواجهة منتظرة بين الفريقين، ولكن هناك من يرى أن الزعيم لا يستحق الوصول إلى تلك المرحلة من البطولة!

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وقال الإعلامي الرياضي محمد العنزي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "الاتحاد أفضل من الهلال فنيًا بكثير، وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ورأينا كيف تأهل إلى النهائي".

وأضاف: "النصر كان مشوراه واضح في بطولة كأس الملك سلمان، ولكني أتحدث عن حقيقة ووضع فني الجميع يُشاهده".

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العنزي أوضح: "الهلال قدم مستوى فني ضعيف جدًا، وتأهل إلى ربع النهائي بفوز وحيد، ورأينا مباراته أمام الاتحاد التي حدث فيها الكثير من الكوارث التحكيمية التي ساعدته على أن يكون في نصف النهائي".

واختتم محمد العنزي تصريحاته قائلًا: "النصر واجه الزمالك والشباب، وعبر إلى ربع النهائي بفوز وتعادلين، ولعب مباراتين في يوم واحد بعد قدومه من اليابان، وفاز على حامل اللقب الرجاء المغربي، وأرى أن الأجدر بالوصول للنهائي النصر والاتحاد".

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء غدٍ السبت في نهائي كأس الملك سلمان، من أجل تحديد بطل النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية.

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