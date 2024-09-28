"الهلال يمتلك وحشًا" .. مدرب الخلود يكشف أسباب خسارة فريقه أمام الزعيم!

باولو دوراتي يتحدث عن عمله مع جيسوس

كشف المدرب البرتغالي باولو دوراتي، المدير الفني لفريق الخلود، عن سبب هزيمة فريقه على يد الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وخسر الخلود أمام الهلال برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة ضمن منافسات البطولة المحلية.

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وقال دوراتي خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط": "أريد أن أهنئ الهلال وجورج جيسوس، فهو مدرب كبير، وقد عملت معه من قبل".

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وأضاف: "اليوم قدمنا أول 35 دقيقة بشكل رائع، ولكن هناك تفاصيل صغيرة في كرة القدم، ولا أعلم ما حدث واستقبلنا 4 أهداف، ولكن في الشوط الثاني سجلنا هدفين، والنتيجة لا تعكس المستوى".

واختتم مدرب الخلود تصريحاته قائلًا: "جيسوس يمتلك فريقًا أفضل، ولعبنا أمامه ولكننا لم نسجل، وفوز الهلال علينا أمر طبيعي، فهو فريق سيلعب في كأس العالم للأندية، ويمتلك مدربًا (وحشًا)".