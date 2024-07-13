الهلال أم النصر؟ .. متعب الحربي يقترب منذ هذا الفريق والإعلان الرسمي قريبًا

تعرف على وجهة متعب الحربي الجديدة

حسم متعب الحربي الظهير الأيسر لنادي الشباب وجهته الجديدة، وذلك بعد الاهتمام الذي حظي به مؤخرًا، خاصة من ناديي الهلال والنصر خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد متعب الحربي مع نادي الشباب في صيف 2026، مما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في يناير القادم، وهو الأمر الذي قد يدفع ناديه لبيعه للاستفادة ماديًا منه.

وكشفت قنوات "الكاس" القطرية، عن أن نادي النصر نجح في التوصل لاتفاق مع نادي الشباب، من أجل ضم متعب الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأضافت القنوات عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن المفاوضات تبقى فيها رتوش بسيطة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويمتلك نادي النصر حاليًا الظهير البرازيلي أليكس تيليس، بجانب الإيفواري جيسلان كونان الذي عاد من إعارته لنادي الفيحاء، حيث من المرجح أن يرحل الأخير عن الفريق، كما أشارت بعض التقارير خلال الفترة الماضية.