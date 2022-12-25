"الهلال أقرب للفوز لهذا السبب، والنصر أفضل في 3 مراكز فقط"

قمة الجولة العاشرة تجمع بين الفريقين مساء غدٍ الإثنين

Shahid

توقع الناقد الرياضي سلطان اللحياني فوز الهلال على النصر في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي مساء غدٍ الإثنين على ملعب مرسول بارك.

توقع اللحياني جاء رغم غياب الرباعي الأساسي سلمان الفرج وياسر الشهراني وعلي البليهي وموسى ماريجا عن اللقاء للإصابة، إذ أوضح أن الفريق يمتلك البدلاء المناسبين.

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وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" "الهلال أقرب للفوز رغم الغيابات الشديدة، المباراة تُمثل أول اختبار لدفاع النصر الذي لم يُختبر حتى الآن، بجانب أن الهلال يمتلك وفرة في الخيارات والحلول الهجومية".

أضاف "إن قارنا بين الفريقين نجد أن النصر يتفوق بشكل واضح في 3 مراكز، إذ يمتلك اللاعبين الأفضل، وهم أوسبينا وتاليسكا وكونان، فيما بقية اللاعبين إما الأفضلية للهلال أو التكافؤ سيد الموقف".

أتم "حتى مع الغيابات الكبيرة للهلال يبقى هو الأقرب للفوز لأنه يمتلك البدائل المميزين، ربما الشهراني فقط الذي سيؤثر كثيرًا غيابه لأنه سيدفع المدرب لنقل سعود عبد الحميد لليسار مما سيقلل من خطورته".

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بجانب الشباب، فيما يتواجد الهلال ثالثًا بفارق نقطتين، علمًا أن الشباب لعب مباراة أقل من جاريه في الرياض.

Shahid