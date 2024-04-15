الهلال أفضل فريق "غير أوروبي" في العالم.. "مركز صادم للنصر والاتحاد!"

مانشستر سيتي يحافظ على صدارة أندية العالم..

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أصبح فريق الكرة بنادي الهلال، أفضل فريق من خارج أوروبا، في التصنيف العالمي للأندية، الذي صدر في شهر أبريل 2024، والذي يشهد حفاظ مانشستر سيتي الإنجليزي على موقعه في صدارة الأندية على مستوى العالم.

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الهلال يحقق موسمًا استثنائيًا، توجه بالفوز بأول ألقابه، وهو كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز على الاتحاد برباعية مقابل هدف، كما حقق الفوز رقم 34 على التوالي، محافظًا على رقمه القياسي المسجل في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في التاريخ.

وكشف موقع Football Database عن التصنيف العالمي للأندية، وفق المباريات التي لُعبت حتى تاريخ 14 أبريل 2024، حيث جاءت كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، في المركز 31 على مستوى العالم، وهو أفضل مركز لفريق غير أوروبي، برصيد 1757 نقطة.

وجاء الأهلي المصري في المركز 62 عالميًا، ليصبح ثاني أفضل الفرق العربية في التصنيف العالمي، فيما جاء النصر في المركز 93، برصيد 1638 نقطة، فيما جاء الاتحاد في المركز 222 عالميًا، برصيد 1540 نقطة.

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وحافظ مانشستر سيتي، بطل الثلاثية، على موقعه في صدارة الأندية العالمية، برصيد 2087 نقطة، كما جاء ريال مدريد الإسباني في الوصافة، برصيد 2019 نقطة، فيما قفز إنتر الإيطالي في المركز الثالث بـ2010 نقطة، وتمكن بايرليفركوزن، الذي توج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، من احتلال المركز الرابع بـ1966 نقطة، بينما يحتل برشلونة الإسباني المركز الخامس بـ1936 نقطة.

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