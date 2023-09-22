"الهلال أصبح أسوأ في وجود نيمار .. ويجب أن يتحلى جيسوس بالشجاعة"

نيمار يتلقى جانب كبير من الانتقادات بعد تعادل الهلال أمام ضمك

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موجة من الغضب تلقاها فريق نادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، وفي وجود النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد التعادل في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور ثم التعادل مرة أخرى بدوري روشن أمام ضمك.

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وتعادل الهلال أمام ضمك بهدف لمثله، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في مباراة لم يظهر فيها نيمار بالمستوى المطلوب.

وقال علي الحبسي نجم الهلال السابق خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الهلال شكله اختلف في آخر مباراتين في وجود نيمار، في الماضية كان لعب الفريق أكثر فاعلية بالناحية الهجومية".

وأضاف الحبسي: "لابد أن يكون هناك شجاعة من المدرب، ونيمار المراوغة 0 والكرات كلها غير دقيقة، وكان يجب أن يُساعد الفريق في هذه الأوقات".

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واختتم الحارس العماني تصريحاته قائلًا: "اليوم رأينا اللعب موجه إلى نيمار ولكنه لم يقدم الإضافة التي يتمناها الجميع، عندما تأتي بلاعب بعشرات الملايين ويظهر لك بهذا الشكل فهي مشكلة بكل تأكيد".

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