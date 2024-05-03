"الهلال أراده قبل جيسوس" .. عرض سعودي لمدرب إيطالي شهير!

الثورة السعودية تصل إلى مدربي العالم..

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تلقى أحد المدربين الإيطاليين، عرضًا من نادي سعودي؛ للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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السعودية تتفاوض مع العديد من اللاعبين والمدربين العالميين، لضمهم في الميركاتو الصيفي القادم؛ استكمالًا للثورة الكبرى في القطاع الرياضي، والتي بدأت في عام 2023؛ بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، دخل نادي سعودي - لم يذكر اسمه -، في محادثات مع المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، للتوقيع معه.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن النادي السعودي يتنافس حاليًا، مع فريق تورينو الإيطالي، الذي يريد هو الآخر التعاقد مع جاتوزو.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن اهتمام تورينو بالمدير الفني الإيطالي، بدأ منذ شهر فبراير الماضي، وتحديدًا منذ رحيله عن تدريب نادي مارسيليا الفرنسي.

وكان اسم جينارو جاتوزو، الذي سبق ودرب ميلان ونابولي الإيطاليين وفالنسيا الإسباني، قد ارتبط في وقتٍ سابق، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وتحديدًا قبل التعاقد مع البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

جدير بالذكر أن زوجة جاتوزو، قد تلعب دورًا كبيرًا في قبول المدرب أو رفضه العرض السعودي؛ حيث كشف جينارو في عام 2020، أنها منعته من تحقيق حلمه بالانتقال إلى نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني، في نهاية مسيرته الكروية قبل الاعتزال؛ قائلًا عنها: "هي التي تتحكم في كل شيء".

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