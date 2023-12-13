الهلال أحرج الكرة السعودية .. طلب إلى نجوم الاتحاد لـ"الانتقام" من صورة محمود الخطيب المثيرة

طلب مهم إلى نجوم الاتحاد السعودي قبل "القمة العربية" أمام الأهلي المصري

يترقب الشارع الرياضي، "القمة العربية" الكبرى بين ناديي الاتحاد السعودي والأهلي المصري، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة على أراضيها.

الاتحاد تأهل لمواجهة الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023؛ بعد الفوز الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثة أهداف دون رد.

وقبل القمة العربية.. وجّه الإعلامي الرياضي السعودي مبارك الشهري، طلبًا مهمًا إلى نجوم العميد الاتحادي؛ من أجل تحسين صورة الكرة السعودية.

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الشهري نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة للأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، من مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية 2021، والتي انتهت بخسارة الزعيم (0-4).

وعلق الإعلامي الرياضي على الصورة؛ قائلًا: "الله جابهم.. مازلت أعاني من هذه الصورة، التي ذكرت عنها الصحافة؛ أن الخطيب طلب من مدرب فريقه، (الرأفة) بحال الهلال، والاكتفاء بالأربعة فقط".

وأضاف مبارك الشهري: "طلبتكم يا نجوم الاتحاد.. غيّروا تلك الصورة، التي خلّفها ممثلنا - الله يهديه - في تلك المباراة"؛ في إشارة إلى ضرورة فوز العميد على العملاق المصري؛ للانتقام إلى الكرة السعودية.