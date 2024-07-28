الهلال أم آرسنال؟ عرض ضخم يصل إلى برشلونة من أجل رافينيا

اللاعب مطلوب بقوة

كشفت أنباء عن وصول عرض ضخم إلى برشلونة من أجل التعاقد مع جناحه البرازيلي رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب ليدز السابق مرشح للمغادرة هذا الصيف من أجل إفساح المجال للتعاقد مع أحد الثنائي نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو أو داني أولمو من لايبزيج، أو اللاعبان معاً إذا أمكنت الظروف الاقتصادية للنادي الكتالوني.

وبحسب "موندو"، تلقى برشلونة عرضاً بقيمة 65 مليون يورو من أحد الأندية السعودية الذي رجحت أن يكون الهلال في ظل سابق اهتمام بطل دوري روشن بالتعاقد مع النجم البرازيلي، ودخول مدربه جورج جيسوس بشكل شخصي في المفاوضات.

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وأوضح التقرير أن تفاصيل العرض من النادي السعودي هي 58 مليون يورو ستدفع مباشرة من أجل الحصول على اللاعب، وسبعة ملايين يورو إضافية في شكل حوافز متعلقة بالمشاركات.

التقرير أفاد أيضاً بأن آرسنال هو الآخر لم يفقد الأمل في ضم رافينيا، وبحسب "ميرور" مستعد للتقدم بعرض قد يصل إلى 50 مليون يورو هذا الصيف لضم اللاعب الذي سبق وأثبت نفسه بشكل طيب في البريميرليج بفترته مع ليدز.