الهلال 0 × 0 الوحدة

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بينما الهلال بدوره يسعى إلى مواصلة النتائج والعمل الجيد هذا الموسم تحت قيادة مدربه لوشيسكو، فبعد التتويج بدوري أبطال آسيا سيحين الوقت لإعادة لقب الدوري مجددًا إلى الخزائن بعد خسارته العام الماضي للنصر.

وتُعد هذه المباراة واحدة من القمم المُنبئة بالإثارة والمتعة هذا الموسم، حيث يعيش الوحدة حالة تاريخية تحت قيادة مدربه المخضرم كارينيو، والذي يقود الفريق لاحتلال المرتبة الثالثة برصيد 24 نقطة.