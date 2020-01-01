الوحدة يُواجه الهلال في الدوري السعودي بسلاحيه الجديدين

مباراة منتظرة مساء اليوم في الدوري السعودي

يستعد الهلال لاستضافة الوحدة مساء اليوم على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض لحساب الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ويهدف الفريق للفوز والظفر بالنقاط الثلاثة للصعود لصدارة جدول الترتيب مع النصر الذي تعثر بالتعادل مع الاتحاد 1-1 يوم أمس.

ويسعى الوحدة على الجانب الآخر لمواصلة نتائجه الجيدة في الدوري السعودي هذا الموسم والعودة إلى مكة المكرمة بالنقاط الكاملة من مواجهة بطل آسيا، ولفعل هذا يُخطط مدربه دانيال كارينيو لبدء اللقاء بمهاجميه الجديدين لويس جوستافو وإلتون جوزيه.

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الوحدة كان قد أعلن ضم مهاجم الفيصلي لويس جوستافو ومن ثم أعاد إلتون جوزيه مهاجم الفتح السابق للدوري السعودي، وقد أفادت المصادر الصحفية أن المدير الفني للفريق ينوي الدفع باللاعبين معًا خلال مواجهة الهلال خاصة مع غياب الهداف يوسف نياكاتيه.

المهاجم المالي لن يكون الغائب الوحيد عن صفوف الوحدة أمام الهلال مساء اليوم، بل معه عدد آخر من اللاعبين أبرزهم نجم الوسط وليد باخشوين.