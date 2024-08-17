ليس حارس مرمى .. الهلال يشيد بمركز ياسين بونو "الجديد" على طريقته الخاصة!

ياسين بونو يقدم لقطة لا تنسى في نهائي كأس السوبر..

قرر المركز الإعلامي بنادي الهلال، منح مركز جديد إلى حارس مرماه المغربي ياسين بونو، بعد أدائه في مباراة القمة أمام النصر، حيث قاد الزعيم للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وشارك ياسين بونو في تتويج الهلال بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الخامسة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد اكتساح النصر بنتيجة (4-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وقدم ياسين بونو واحدة من أبرز لقطات المباراة، في الدقيقة 11، بعد إبعاد كرة رأسية نصراوية، ليقرر الانطلاق بالكرة خارج منطقة الجزاء، والتوجه إلى منتصف منطقة الهلال، قبل توجيه تمريرة طويلة، ليتحول إلى صانع ألعاب.

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ونشر نادي الهلال عبر منصة (إكس)، صورة لتشكيل مباراة، واضعًا ياسين بونو في منطقة المحور، برسالة قال فيها "منذ انتهاء منافسات موسم 2024، اختر أفضل 11 لاعبًا في الموسم، وسأختار أولًا".

ومع بداية الموسم الثاني له مع الهلال، نجح ياسين بونو في التتويج برابع ألقابه بقميص الزعيم، بعد دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى لقبين لكأس السوبر السعودي.